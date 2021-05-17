На выезде из Киева столкнулись два грузовика и две легковушки
На выезде из Киева в сторону Одессы возле села Вита-Почтовая произошла масштабная авария с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
На опубликованных в соцсетях видео видно, что, по крайней мере, одну легковую машину две фуры буквально раздавили.
Читайте такжеВ Киеве водитель наехал на оборванные троллейбусные провода и буквально встал на дыбы (видео)По предварительным данным, пострадал один человек, его везут в больницу.
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