МЧС России никак не реагирует на ситуацию во временно захваченном городе.

В Мариуполе участились пожары из-за пренебрежения правилами безопасности при использовании газовых баллонов. Город превратился в потенциальную взрывчатку, а МЧС России никак не реагирует.

Соответствующей информацией поделился советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в личном Telegram-канале.

"Мариуполь. Очередной пожар. Приморский район, Слободка. Причина – взрыв баллона с газом. К сожалению, из-за стабильного отсутствия работы МЧС России, семья мариупольцев осталась без дома", — написал Андрющенко.

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По словам советника мэра, город превратился в потенциальную взрывчатку. Люди массово обустраивают печи на газовых баллонах, игнорируя любые правила безопасности. Соблюдать их в условиях текущей жизни в Мариуполе нереально. Из-за этого возникает один пожар за другим.

"Учитывая, что за этим никто не следит, только наживается на заправке баллонов (не новость, что снова ниточки тянутся к Иващенко и Фтицу), опасность растет каждый день. Даже без обстрелов. И это не начались массовые эксперименты с газом", — добавил Андрющенко.

Напомним, 28 августа стало известно, что оккупанты установили новые батареи в сожженных многоэтажках в Мариуполе. Таким способом они "осваивают" деньги России.

В городе также снесли первую партию уничтоженных жилых домов. Однако новое жилье на смену старому для людей не подготовили.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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