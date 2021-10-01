Во время полового акта она кричала, умоляла этого не делать, говорила, что у нее есть ребенок, муж, однако насильник не остановился.

В Волынской области недалеко от одного из сел Локачинского района мужчина изнасиловал девушку, которой перед этим как раз сделали гинекологическую операцию.

Локачинский районный суд Волынской области приговорил нападавшего к 3 годам и 8 месяцам тюрьмы, сообщает ТСН.

Как рассказала девушка, в день изнасилования она вернулась домой после гинекологической операции, выпила обезболивающее и решила сходить к бабушке.

Насильник встретил ее в безлюдном месте и поинтересовался, где ее муж. Услышав в ответ, что тот за границей, нападавший предложил пострадавшей выпить пива, однако она отказалась.

Агрессор начал приставать, девушка сперва смогла вырваться, однако внезапное падение не позволило ей убежать. Тогда она заговорила о своем муже, и временно нападавший успокоился, но уже по дороге в деревню схватил ее и изнасиловал.

"Во время полового акта она кричала, говорила, чтобы он не делал этого, что у нее есть ребенок, муж, что сегодня она делала гинекологическую операцию, однако обвиняемый не реагировал, закрывал ее рот рукой, угрожал", - отмечается в решении суда.

Читайте такжеНа Закарпатье трое несовершеннолетних изнасиловали 14-летнюю девушкуВ конце концов девушке удалось вырваться после обещания, что никому не скажет о своем насильнике. Однако в селе она обратилась к правоохранителям.

Даже во время следствия подозреваемый угрожал своей жертве и пытался подкупить деньгами. Свою вину мужчина полностью не признал. По его словам, он был пьян, а девушка якобы сама согласилась на половой акт, потому что "его боялась".

Ранее в Киеве 74-летний мужчина пригласил к себе домой восьмилетнюю девочку и совершил в отношении нее развратные действия. А в Мариуполе мужчина уколол девушке психотропы и изнасиловал.

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Автор: Катерина Комолова