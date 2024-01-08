Предварительно, причина возгорания - поджог изнутри салона.

На Троещине в Киеве загорелся троллейбус с пассажирами, пострадавших нет. Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации, на Троещине загорелся троллейбус маршрута №37А.

"Все пассажиры вовремя покинули транспортное средство. За медицинской помощью никто из пассажиров не обращался", - подчеркнули в КГГА.

По информации "Киевпастранса", троллейбус был в исправном состоянии и перед выходом на маршрут прошел необходимые регламентные работы.

"По предварительной версии, причина возгорания-поджог изнутри салона. Сейчас на месте происшествия работают специалисты "Киевпастранса", спасательные службы, медики и правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Кроме того, на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве отмечается, что возгорание троллейбуса произошло на перекрестке улиц Радунской и Оноре де Бальзака.

Возгорание произошло во время движения в задней части транспортного средства. В результате пожара транспортное средство сгорело полностью.

Пожары транспорта в Украине

Недавно во Львове во время движения загорелся трамвай. В салоне в это время были пассажиры. Дым мигом распространился, затянуло всю улицу. В результате этого происшествия никто не пострадал.

Как впоследствии выяснилось, загорелось в нижней части вагона, огонь быстро потушили. В городском совете сообщили, что из строя вышло электрооборудование, это и вызвало пожар.

Вас также могут заинтересовать новости: