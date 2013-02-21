ПР предлагает лишать депутатов мандата за три прогула

Об этом Александр Ефремов заявил на брифинге в ВР.

Предложение ПР заключается в том, чтобы лишать депутатского мандата того депутата, который в течение трех сессионных заседаний не является на работу в ВР.

"В таком случае у спикера парламента или у 226 депутатов должно появиться право обратиться в суд с требованием лишить такого народного депутата депутатского мандата", - сказал Ефремов.

Лидер ПР говорит, что это, фактически, выполнение нормы КЗОТ, которой предусмотрено право начальника увольнять работника за прогулы работы.

Однако ПР предлагает рассматривать это предложение вместе с законопроектом об ответственности народных депутатов за блокирование работы ВР, основанным на том же принципе лишения мандата, за препятствование работе ВР.

"Но это предложение не вызвало особого энтузиазма у наших коллег из оппозиции", - подытожил Ефремов сегодняшние переговоры представителей фракций ВР.