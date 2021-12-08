ДТП на Тернопольщине сегодня произошло возле одного из сел.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия при участии рейсового автобуса и легковушки в Тернопольской области пострадали 10 человек, погибших нет.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что спасатели ликвидировали последствия ДТП, провели деблокирование пострадавших и передали работникам экстренной медицинской помощи.

Также сотрудники ГСЧС осуществили мероприятия, направленные на предотвращение возникновения пожара.

Читайте такжеНа Тернопольщине задержали подозреваемого в жестоком убийстве 22-летней девушки"8 декабря в 16 час. 26 мин в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления поступило сообщение о том, что на автодороге М-19 вблизи с. Лозовая случилось дорожно-транспортное происшествие – столкнулись рейсовый микроавтобус и легковой автомобиль", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия срочно было направлено спасательное отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и работников оперативно-координационного центра Главного управления.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 10 человек, погибших нет", – сообщают в ГСЧС.

В полиции Тернопольской области отмечали, что в результате ДТП с участием рейсового микроавтобуса Mercedes-Benz и автомобиля Volkswagen Passat вблизи села Лозовая были травмированы 9 человек, среди них - водитель маршрутки, которая курсировала из Тернополя до Кременца.

"Автопроисшествие с пострадавшими случилось в среду, 8 декабря, около 17 часов вблизи села Лозовая Тернопольского района. На автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече не разминулись рейсовый микроавтобус Mercedes-Benz и автомобиль Volkswagen Passat", – говорилось в сообщении полиции в Facebook.

Напомним, утром 7 декабря возле села Брусилов Черниговской области столкнулись грузовик и маршрутный микроавтобус, погибли 13 человек, еще около десяти – пострадали.

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Автор: Татьяна Герасименко