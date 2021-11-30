Сумма ущерба составляет несколько тысяч долларов.

Правоохранители задержали мужчину, который три дня подряд крушил машины в Тернополе. Мужчина таким образом боролся с неправильно припаркованными, по его мнению, машинами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

40-летний водитель три дня уничтожал чужие машины в разных микрорайонах Тернополя, которые, по его мнению, были неправильно припаркованы.

Мужчина возил с собой канистру с бензином и обливал автомобили. Ему удалось сжечь два авто, а в еще трех разбил стекла – лобовое, боковое и заднее. Все машины были разных марок. Кроме того, он поджег контейнер с мусором.

Читайте такжеВ Киеве пьяный автомойщик решил "покататься" на "Тесле" клиента и попал в аварию (фото)По предварительным подсчетам, сумма ущерба составляет несколько тысяч долларов. Мужчину задержали, его ждет избрание меры пресечения и психиатрическая экспертиза.

По данным полиции, поджигатель нигде не работал, не судим и на учете в психиатрических больницах нем находился.

Как ранее сообщал УНИАН, в центре Киева водитель на автомобиле Toyota убегал от сотрудников полиции и разбил четыре автомобиля. Серьезное ДТП в Киеве произошло на улице Грушевского

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Автор: Анастасия Горбачева