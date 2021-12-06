Потерпевшая испугалась "пророчеств" незнакомки и не заметила, как из дома исчезли все сбережения.

В Тернопольской области разыскивают мошенницу, которая похитила у 21-летней девушки более 170 тыс. грн, запугав ее смертельным "проклятием".

Об этом сообщает прессслужба Национальной полиции области.

Потерпевшая и злоумышленница встретились в Тернополе. Затем обе поехали на такси до села Подгайчики, где живет жертва аферистки.

Девушка сама привела в свой дом незнакомую женщину. Мошенница заявила, что родным потерпевшей якобы грозит смерть, ведь на все ценные вещи семьи наложили "проклятие".

Читайте такжеМошенники оформили кредит через "Дию": министр раскрыл преступную схемуЖертва пришла в себя только вечером, хотя деньги из тайника исчезли еще до обеда. Потерпевшая почти не помнит деталей общения со своей "спасительницей", а также не может вспомнить, как она выглядела.

3 декабря девушка обратилась к правоохранителям. Она сообщила, что незнакомка вынесла из ее квартиры все сбережения - 170 тыс. грн.

"Во время оперативных мероприятий полицейские получили изображение с камеры наблюдения, однако лица злоумышленницы на нем не видно. Поэтому правоохранители обращаются ко всем, кто мог быть свидетелем события, предоставить информацию, которая бы помогла установить личность злодейки", – говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что в Одессе судья наказал воришек чтением произведений Тараса Шевченко, Марка Твена и Джека Лондона.

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Автор: Марта Гичко