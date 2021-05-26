Девочка с диагнозом "отравление токсичным веществом" находится в областной детской больнице.

В Тернопольской области госпитализировали двухлетнюю девочку, которая случайно напилась бензина.

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Тернопольской области Михаил Джус.

Отмечается, что несчастный случай произошел 25 мая в с. Ястребово Козовского района, куда в 19:58 выезжала районная бригада скорой помощи.

«Двухлетний ребенок случайно напился бензина... С диагнозом «отравление токсичным веществом» девочку, после оказанной медицинской помощи, госпитализированы в областную детскую больницу», - говорится в сообщении.

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Автор: Светлана Макринская