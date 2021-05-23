Малыша госпитализировали.

На Полтавщине ребенок 2020 года рождения обварился кипятком.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Полтавской области.

Как сообщается, младенец с предварительным диагнозом "термические ожоги левой и правой стопы" был госпитализирован.

Отмечается, что ребенок обварился кипятком. Детали инцидента - неизвестны.

Малыша госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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Автор: Екатерина Лиманская