В Полтавской области младенец получил ожоги ног кипятком / фото ua.depositphotos.com
На Полтавщине ребенок 2020 года рождения обварился кипятком.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Полтавской области.
Как сообщается, младенец с предварительным диагнозом "термические ожоги левой и правой стопы" был госпитализирован.
Отмечается, что ребенок обварился кипятком. Детали инцидента - неизвестны.
Малыша госпитализировали в состоянии средней тяжести.
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