К поисковым работам привлечены спасатели ГСЧС, полицейские, кинологи с собаками, волонтеры и местные жители.

Сотрудники отделения полиции №1 из города Белополье Сумского районного управления полиции устанавливают местонахождение 6-летнего Богдана Хоменко, который 20 августа, находясь с родителями во время сбора бузины в лесу около 19 часов исчез, когда родители отвлеклись.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области на вид Богдану, 2014 года рождения, – 5-6 лет, рост 110-115 см, худощавого телосложения. Имеет светлые короткие волосы и серые глаза.

Был одет в футболку серого цвета, черные шорты и белый картуз.

На розыск без вести пропавшего ребенка ориентирован личный состав полиции Белопольщини. Соответствующее ориентирование с описанием внешности и фотографией Богдана разослано во все территориальные подразделения полиции области.

Читайте такжеВодитель умышленно наехал на патрульного во время репетиции военного парада в Киеве (фото)Правоохранители призывают граждан не быть равнодушными. Если кому известна любая информация, которая поможет в розыске мальчика, просьба сообщить в отделение полиции №1 (г. Белополье) Сумского районного управления полиции по адресу: г. Белополье ул. Соборная, 76, или по телефону: 0544-39-12-80, или на круглосуточную линию полиции "102".

Как сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Сумской области, к поисковым работам привлечены от ГСЧС Украины – 47 спасателей личного состава; от Нацполіції в Сумской области – более 90 человек личного состава; кинологи Нацполіції – 4 человека, 2 собаки; от Сумской областной водолазно-спасательной службы – 4 человека, 1 плавсредство; волонтеры – 8 человек; местные жители.

Силы от ГСЧС Украины наращиваются - дополнительно привлекаются работники подразделений из г. Путивль и г. Бурынь.

Белопольский городской голова Юрий Зарко на своей странице в Facebook написал, что "мальчик имеет признаки психического расстройства и не разговаривает", что затрудняет поиски. Он также попросил помощи с питанием волонтеров, которые будут работать круглосуточно.

Поисковые работы продолжаются.

Как ранее сообщал УНИАН, на Херсонщине во время купания в море на матрасе исчезли отец и сын: тело мальчика нашли, поиски мужчины продолжаются.

Автор: Виталий Кохан