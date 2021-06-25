Движение поездов уже восстановлено в обычном режиме.

В Киеве на станции метрополитена "Майдан Незалежности" человек упал на колею, движение поездов временно останавливали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пассажирам объявляют на перроне станции метро "Минская" и в вагоне метро.

Согласно сообщению, человек упал на колею на станции "Майдан Незалежности".

Дежурный по станции и машинист через громкоговоритель объявили об этой ситуации и попросили пассажиров сохранять спокойствие.

Сначала машинист отметил, что движение восстановится через несколько минут, а затем сообщил, что движение поездов остановлено на неопределенный срок.

Вскоре, как сообщается в Telegram-канале Kyiv Metro Alerts, движение поездов в метрополитене было восстановлено в обычном режиме.

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Автор: Татьяна Поляковская