В Киеве на станции метрополитена "Майдан Незалежности" человек упал на колею, движение поездов временно останавливали.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом пассажирам объявляют на перроне станции метро "Минская" и в вагоне метро.
Согласно сообщению, человек упал на колею на станции "Майдан Незалежности".
Дежурный по станции и машинист через громкоговоритель объявили об этой ситуации и попросили пассажиров сохранять спокойствие.
Сначала машинист отметил, что движение восстановится через несколько минут, а затем сообщил, что движение поездов остановлено на неопределенный срок.
Вскоре, как сообщается в Telegram-канале Kyiv Metro Alerts, движение поездов в метрополитене было восстановлено в обычном режиме.
Читайте такжеВ Киеве начинается масштабный ремонт: 60 улиц за 6 месяцев
Вас также могут заинтересовать новости:
- Движение транспорта по дороге Киев-Чоп при въезде в Киев будет ограничено
- В Киеве ищут взрывчатку на железнодорожном вокзале и центральной станции метро
- В Киеве ищут бомбы на Центральном и Южном вокзалах, в ТРЦ и отелях
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram