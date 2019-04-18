Верховный суд разрешил Курченко обжаловать передачу государству Одесского НПЗ

Суд удовлетворил жалобу кипрской компании Empson Limited, которая владеет 99,57% акций НПЗ.

Верховный суд Украины отменил постановление о закрытии апелляционного производства в деле о передаче государству недвижимого имущества, которое принадлежало ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод" (НПЗ). Соответствующее решение вынесено 4 апреля, сообщает delo.ua.

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Как говорится в материалах суда, Верховный суд удовлетворил жалобу кипрской компании Empson Limited, которая владеет 99,57% акций НПЗ. Эту компанию связывают с беглым бизнесменом Сергеем Курченко.

13 ноября 2015 года суд удовлетворил ходатайство прокурора о передаче на хранение вещественных доказательств по одному из уголовных дел против Курченко. Завод передали на хранение и управление госпредприятию "Укртранснафтопродукт".

Адвокат Empson Limited подал апелляцию. 22 августа 2018 года суд закрыл производство и вернул жалобу, сославшись на окончание следствия по делу.

По мнению судей ВСУ, подобное решение нарушает Уголовный процессуальный кодекс. В итоге жалоба Empson Limited будет назначена к новому рассмотрению в апелляционном суде.

Напомним, в 2013 году Одесский НПЗ у НК "Лукойл" купила группа "ВЕТЭК" Курченко, разыскиваемого украинскими правоохранителями. Позже сообщалось о передаче "ВЕТЭК" предприятия в залог ОАО "Банк ВТБ" (РФ). Нормальная работа предприятия так и не была восстановлена, в настоящее время оно простаивает.

Оба общества (99,5766% и 100% соответственно) принадлежат кипрской Empson Ltd (Кипр), через которую ГК "ВЕТЭК" приобрела Одесский НПЗ у НК "ЛУКОЙЛ".

19 июня 2017 года Суворовский райсуд Одессы принял решение о специальной конфискации целостных имущественных комплексов Одесского НПЗ и "Энергия и газ Украины", принадлежащих группе "ВЕТЭК" Сергея Курченко.

В конце июля 2017 это решение подтвердил апелляционный суд. Кроме этого, 100 тыс. тонн нефтепродуктов, поступивших на территорию Украины без уплаты таможенных платежей организацией во главе с Курченко, были конфискованы по решению суда.

В мае 2018 года Окружной админсуд Киева оставил в силе распоряжение Кабинета министров от 13 сентября 2017 года №632-р о передаче имущественных комплексов ПАО "Одесский НПЗ" и ООО "Энергия и газ Украины" в управление Фонда государственного имущества.