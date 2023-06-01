Предварительно, девочка не справилась с управлением и упала в воду.

В селе Речки Ровенской области трагически погиб ребенок. Пятилетняя девочка пошла кататься на велосипеде и утонула в искусственном водоеме.

Как рассказали в пресс-службе полиции Ровенской области, сообщение о трагедии правоохранители получили от медиков, констатировавших смерть девочки. Несмотря на принятые реанимационные меры, ее жизнь спасти не удалось.

"Следственно-оперативная группа отделения №7 (г. Корец) на месте происшествия выяснила, что около 13:40 пятилетняя дочь сказала 24-летней маме, что едет кататься на велосипеде на детплощадку недалеко от образовательного учреждения, а уже через 20 минут ее там никто не видел. Родители и односельчане бросились искать ребенка. Ее обнаружила местная жительница в искусственном водоеме частного хозяйства. Предварительно, девочка не справилась с управлением и упала в воду", – говорится в сообщении.

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Следователи внесли сведения в ЕРДР по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК с отметкой несчастный случай. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Отмечается, что семья погибшего ребенка характеризуется положительно и на соцучетах не находится.

Гибель детей в Украине

В начале мая трагический инцидент произошел в Одессе. Там 2-летний ребенок выпал из окна балкона на пятом этаже. От полученных травм мальчик скончался на месте.

В конце апреля вследствие ракетной атаки РФ по Днепру погиб 2-летний ребенок и его мать. В то же время во время обстрела Черниговщины 1 мая россияне попали в учебное заведение. Погиб ребенок, который находился рядом.

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