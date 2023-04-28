Кроме того, четыре человека получили ранения.

Рано утром российская армия совершила массированную атаку на Днепропетровскую область. Военные из воздушного командования "Восток" сбили семь крылатых ракет, но попадания все равно есть.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. "В Днепре разрушен частный дом. Погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина. Три человека пострадали. 58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. 31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно", - сообщил детали Лысак.

Кроме того, как отметил глава ОВА, в городе ракета разрушила и здание частного предприятия. Там возник пожар, но к настоящему времени его уже потушили.

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"До сих пор пожарные работают на другом объекте, который уничтожен из-за вражеской атаки. Горит строительная база. Пламя охватило 400 кв м. на эту минуту его удалось локализовать. Пострадала 70-летняя женщина. Врачи оказали ей помощь, от пережитого будет оправляться дома", - сообщил он.

"Не обошлось и без артиллерийского удара. Ночью агрессор обстрелял Красногригорьевскую общину Никопольского района. Никто не пострадал. Последствия уточняются", - добавил Лысак.

Атака россиян 28 апреля

Сегодня утром российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Попадание зафиксировано в городе Умань Черкасской области. Сейчас там известно о трех погибших и 8 раненых. А над Киевской областью наши системы ПВО сбили 11 ракет. Всего оккупанты запустили по Украине 23 ракеты.

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