Сведения о пострадавших уточняются, отметил глава Черниговской областной военной администрации.

В Новгород-Северском районе российские захватчики обстреляли образовательное учреждение, в результате чего погиб ребенок, который находился рядом.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram. "Около 15:37 зафиксировано попадание в образовательное учреждение (не работает) Новгород-Северского района. Есть данные о гибели ребенка, который находился неподалеку", - подчеркнул Чаус.

По данным чиновника, информация о вероятных пострадавших уточняется.

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Противник уже много раз обстреливал территорию Черниговской области. В результате вражеских обстрелов есть жертвы, разрушения и пострадавшие.

Вячеслав Чаус сообщил о росте количества обстрелов приграничья со стороны РФ. Так, за прошедшую неделю зафиксировано 72 обстрела (493 взрыва) 23 населенных пунктов Черниговской области. Также враг девять раз использовал авиацию.

Стоит отметить, что в Украине по состоянию на начало апреля из-за российских оккупантов погибли 468 детей, а более 947 - получили ранения.

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