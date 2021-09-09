Бывший чиновник за рулем внедорожника насмерть сбил женщину на скутере, ехавшую впереди.

В Ривненской области экс-прокурор с признаками опьянения на внедорожнике сбил женщину на мопеде: она погибла. После ДТП мужчина не остановился и пытался сбежать.

Авария произошла в среду, 8 сентября, около 23:45 на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" вблизи села Немовичи, сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Предварительно следователи установили, что водитель автомобиля NISSAN ROGUE, 38-летний житель Ривне, не выбрал безопасную скорость, не соблюдал дистанцию и столкнулся со скутером Honda, который двигался в попутном направлении.

От полученных травм водитель скутера, 35-летняя жительница Немович погибла.

"После совершенного водитель внедорожника не остановился и пытался скрыться с места происшествия. Однако экипаж патрульных, которые стали свидетелями дтп, сразу начали его преследование и через несколько минут задержали. Во время общения полицейские обнаружили, что 38-летний мужчина имеет признаки алкогольного опьянения. Однако от прохождения освидетельствования он отказался", - рассказали в полиции.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

"Суспильне" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что задержанный - бывший прокурор. Об этом же на месте аварии отмечала и женщина, представившаяся сестрой погибшей.

"Сестра уезжала с работы в светоотражающей куртке. Он - бывший прокурор, а сейчас адвокат. Люди добрые, чтобы только хоть не замяли это дело, люди добрые, пустите огласку, пожалуйста", - говорила женщина.

По словам пресс-секретаря Ривненской областной прокуратуры Оксаны Жужельской, человек с такими именем и фамилией, как у водителя, действительно работал в прокуратуре. Мужчину уволили в августе 2020-го года из-за неуспешного прохождения аттестации.

По факту нарушений правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего, правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

За содеянное мужчине грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.

Ранее на Ривненщине пьяный 39-летний сотрудник полиции на иномарке врезался в грузовик. В результате аварии погибла 28-летняя участковая, которая была на пассажирском сиденье.

На Сумщине по подозрению в совершении смертельного ДТП задержали прокурора. Водитель сбил женщину, идущую по дороге с велосипедом.

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Автор: Катерина Комолова