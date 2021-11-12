Мужчина обиделся, потому что ждал экскурсию более трех часов и замерз.

На Прикарпатье мужчине отказали в экскурсии на ТЭС, что сильно его возмутило. Он решил отомстить и "заминировал" объект. Теперь мужчине, который приехал в Ивано-Франковскую область из Хмельницкой области, грозит до 6 лет тюрьмы.

Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции.

Так, 7 ноября на сайте ТЭС Ивано-Франковской области появилось сообщение о минировании объекта критической инфраструктуры. Взрывотехники проверили все помещения и прилегающую к объекту территорию, однако никакой взрывчатки не нашли.

Киберполиция выявила, кто причастен к "минированию" ТЭС. Оказалось, что фейковое сообщение разместил 31-летний житель Хмельницкой области, который в 2015 году уже привлекался к ответственности за псеводминирование.

Читайте такжеКиевлянин "заминировал" дом из-за плохого настроения и жажды развлечений (фото)"Мужчина вместе с родственником, который предоставляет услуги грузовых перевозок на ТЭС, хотел попасть на экскурсию. Со слов фигуранта на экскурсию его не пустили, он простоял более 3-х часов и замерз. Этот факт его возмутил и через неделю он решил сообщить о заминировании объекта", - сообщили в пресс-службе.

Полиция открыла уголовное производство, мужчине грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что парень заминировал одежду любимой, чтобы добиться взаимности. Теперь у девушки сломана кисть и нет трех пальцев.

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Автор: Полина Кузенко