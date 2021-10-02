Теперь у девушки сломана кисть и нет трех пальцев.

Россиянин установил самодельное взрывное устройство в кармане понравившейся девушки, чтобы привлечь ее внимание и добиться взаимности.

Как сообщает интернет-издание Baza, девушка потеряла три пальца.

43-летний житель Тулы по имени Александр влюбился, однако девушка не отвечала ему взаимностью. Тогда он решил нестандартно обратить на себя ее внимание.

25 сентября мужчина сделал небольшую бомбу - 1-3 грамма в тротиловом эквиваленте - из картона, нескольких батареек, лампочки и пиротехнического вещества из петарды. Воспользовавшись моментом, Александр спрятал взрывное устройство в карман куртки девушки.

Читайте такжеВ Киеве мужчина из-за "волнения" пытался пилой переименовать Троещину (видео)Девушка нащупала в кармане странный предмет и попыталась его достать, однако в тот же момент бомба взорвалась прямо в руке. Взрывом возлюбленной оторвало несколько пальцев и сломало кисть.

Мужчину задержали. Правоохранителям он рассказал, что таким образом хотел привлечь девушку, начать с ней отношения, и ничего лучше не придумал.

Ранее житель Калининградской области из мести жестоко казнил кошку возлюбленной, а после этого на пять дней спрятался в заброшенном немецком замке. А житель Алтая откусил ухо девушке, которая от него ушла.

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Автор: Катерина Комолова