Землетрясение в Украине зафиксировали во вторник днем.

На Ивано-Франковщине зафиксировали землетрясение, которое по классификации относится к еле ощутимым.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Землетрясение магнитудой 2,3 произошло во вторник, 9 ноября, около 14:00.

"Эпицентр землетрясения находился в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, северо-восточнее города Надворная, на глубине 3 км. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", – говорится в сообщении.

По данным центра, в течение 2021 года с территории Надворнянского района Ивано-Франковской области зарегистрированы землетрясения 30 марта, 11 мая, 4 и 8 июня, а также 29 октября с магнитудами 2,5, 2,6, 2,1 2,5 и 2,3 соответственно.

Напомним, 27 октября в Закарпатской области в 04:44 утра зафиксировали землетрясение. Магнитуда по шкале Рихтера составляла 3,1. Землетрясение классифицировали как едва ощутимое.

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Автор: Тамара Отовская