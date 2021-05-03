Пострадавший фиксировал незаконное занятие рыбным промыслом на Днепре.

Полицейские сообщили 38-летнему жителю Кременчуга о подозрении за нанесение телесных повреждений журналисту.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины.

5 марта в полицию обратился 41-летний журналист, который сообщил, что во время профессиональной деятельности в городе Кременчуг ему нанес телесные повреждения неизвестный мужчина.

Правоохранители установили, что в тот день потерпевший фиксировал незаконное занятие рыбным промыслом на реке Днепр. И один из мужчин, который предположительно причастен к браконьерству, причинил потерпевшему телесные повреждения.

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"В ходе расследования уголовного производства по правовой квалификации части 2 статьи 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины, следователями полиции установлено лицо причастное к содеянному и все обстоятельства происшествия. Свидетели опрошены и изъяты все необходимые вещественные доказательства», - рассказали в полиции.

Материалы досудебного расследования в ближайшее время будут направлены в суд, который должен определить степень вины фигуранта и избрать вид наказания.

Подозреваемому грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Защита прав журналистов в Украине

В ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов.

Полиция с начала года передала в суд 6 дел, связанных с препятствованием журналистской деятельности.

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Автор: Денис Прядко