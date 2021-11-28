Мальчик пострадал и попал в больницу, отметили в полиции.

На Полтавщине 15-летний мальчик упал в шахту лифта недостроенной многоэтажки.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавщины, инцидент произошел в субботу, 27 ноября, в селе Розсошенцы.

Правоохранители установили, что 15-летний мальчик упал в заполненную грунтом шахту лифта недостроенной многоэтажки.

Пострадавшего госпитализировали.

Ранее стало известно, что в Днепре 17 ноября в областную клиническую больницу доставили парня в возрасте 17 лет, у которого были порезаны шея и живот.

Журналисты узнали, что подросток находился в реанимации.

По предварительным данным, парень сам сделал себе укол инсулина, порезал живот и шею, а затем выпрыгнул из окна, расположенного на втором этаже здания.

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Автор: Надя Пришляк