Второго госпитализировали с многочисленными травмами. Начато уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ.

В Киеве двое мужчин упали в шахту лифта, в результате этого один из них погиб.

Как сообщил Отдел коммуникации полиции Киева, это произошло в переулке Приватном в Святошинском районе.

«Согласно предварительной информации, двое мужчин, 1990 и 1998 рождения, упали в шахту лифта в недостроенном многоэтажном доме. От полученных травм один из них погиб, а другой с многочисленными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

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Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Автор: Инна Андалицкая