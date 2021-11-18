У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, выяснили журналисты.

В Днепре в среду, 17 ноября, в областную клиническую больницу доставили парня в возрасте 17 лет, у него были порезаны шея и живот.

Подросток сейчас в реанимации, пишет "Информатор" со ссылкой на сведения директора больницы Алексея Власова.

По предварительным сведениям, парень сам сделал себе укол инсулина, порезал живот и шею, а потом выпрыгнул из окна, расположенного на втором этаже здания.

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Власова добавил, что на утро 18 ноября состояние госпитализированного оценивали как средней степени тяжести.

"…Он находится в отделении интенсивной терапии, всю необходимую помощь ему уже оказали, на данный момент его жизни ничего не угрожает", – добавил собеседник.

Ранее похожий инцидент произошел в Кропивницком – 13-летний мальчик упал с седьмого этажа недостроенного здания и получил травму головы и грудной клетки.

По неподтвержденным данным, ребенок упал с недостроя во время игры с друзьями.

Журналисты выяснили, что друзья после инцидента сбежали, а пострадавшего через несколько часов после падения нашла его мать и вызвала медиков и копов.

Автор: Екатерина Присяжнюк