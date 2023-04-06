Погибшим в результате нападения было от 5 до 7 лет.

В Бразилии вследствие нападения на детский сад мужчины, вооруженного топором, погибли четыре ребенка. Еще четверо – получили ранения.

Как сообщает СNN, трагический инцидент произошел в городе Блюменау на юге Бразилии. По данным местной полиции, в результате атаки погибли три мальчика и девочка. Им было от 5 до 7 лет.

Губернатор штата Санта-Катарина Жоржиньо Мелло сообщил, что подозреваемого в нападении задержали. В полиции рассказали, что 25-летний мужчина перепрыгнул через стену на детской площадке дневного центра Cantinho Bom Pastor, после чего напал на детей.

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На защиту детей встали воспитатели, после этого мужчина сбежал. Отмечается, что впоследствии нападавший сдался правоохранителям.

На трагедию также отреагировал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он выразил свои соболезнования.

"Нет большей боли, чем боль семьи, которая теряет своих детей или внуков, тем более в акте насилия против невинных и беззащитных детей", – написал он в Twitter.

Инциденты с участием детей

В январе 2023 года в Лондоне произошла стрельба неподалеку от вокзала Юстон. Среди пострадавших были дети: 7-летняя девочка попала в больницу, пострадал также 12-летний ребенок. Отмечается, что огонь открыли из автомобиля.

В начале февраля мужчина напал на детей на Киевщине. В Белой Церкви 25-летний мужчина бросился на двух 12-летних детей и открыл огонь, когда за них пытался заступиться прохожий.

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