Двое мужчин получили травмы разной степени тяжести.

В понедельник, 29 мая 2023 года, в Николаевской области автомобиль наехал на противопехотную мину. Инцидент произошел на берегу Днепро-Бугского лимана, между населенными пунктами Лупарево и Лиманы.

"Двое мужчин 47-ми и 61-го лет приехали на Mitsubishi Pajero Sport, чтобы набрать песка для строительных работ, и наехали на противопехотную мину. Мужчины получили травмы различной степени тяжести", – сообщил начальник полиции области Сергей Шайхет.

Он добавил, что пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

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