Инцидент произошел недалеко от села Хреновка.

Во вторник, 23 мая 2023 года, на Черниговщине два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве. В результате инцидента один человек погиб, другой – травмирован.

Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, инцидент произошел недалеко от села Хреновка Сновской городской территориальной громады.

"По предварительной информации, трагедия произошла из-за пренебрежения мерами минной безопасности. Соболезнования семье погибшего", – отметил Чаус.

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Глава ОВА также напомнил, что "враг очень загрязнил нашу землю взрывчаткой" и призвал людей быть бдительными и прислушиваться к рекомендациям ГСЧС.

Подрыв людей на взрывчатке

В результате российской войны против Украины минами и взрывными устройствами загрязнено примерно 30% территории нашей страны. На разминирование этих территорий уйдут десятки лет. По состоянию на 23 апреля было известно, что за год войны от мин погибли 124 украинца, среди которых шестеро – дети.

15 мая 2023 года на Херсонщине на российской мине подорвался подросток. 17-летний парень получил тяжелые травмы, его доставили в больницу. Сообщалось, что впоследствии пострадавшего планировали эвакуировать в Кривой Рог.

Несколькими днями ранее на Ровенщине в поле подорвался на мине трактор. Он выехал в поле, несмотря на наличие таблички маркировочного знака и ограждения о заминировании территории. Один человек погиб.

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