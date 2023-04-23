На сегодняшний день потенциально "загрязненными" считаются территории площадью примерно 174 тыс. кв. км, включая морские акватории.

С начала широкомасштабного вторжения России в Украину от мин погибло 124 человека, в том числе шестеро детей. Об этом сказал начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны, руководитель секретариата Национального органа по вопросам противоминной деятельности Руслан Берегуля.

"На сегодняшний день, по нашим данным, погибли 124 украинца, из них, к сожалению, шестеро детей, 286 получили ранения, из них также 33 ребенка", - сказал он.

Он отметил, что на сегодняшний день потенциально "загрязненными" считаются все территории, на которых велись или ведутся активные боевые действия, а также территории, находящиеся под оккупацией и территории, по которым были нанесены ракетные и авиационные удары. "На сегодняшний день, это примерно 174 тыс. кв. км, включая морские акватории", - подчеркнул он. Берегуля отметил, что площадь деоккупированных территорий, на которых проводятся сегодня обследования, составляет 45 тыс. кв. км, из которых 17 тыс. кв. км – это земли сельскохозяйственного назначения.

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Мероприятия по разминированию проводятся на деоккупированных территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей. Больше всего пострадали от мин и взрывоопасных предметов территории Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.

Минная безопасность - последние новости

Российские оккупационные войска оставили немало "сюрпризов" на ранее захваченных территориях, откуда захватчиков выбили украинские военные. 21 апреля в городе Снигиревка Николаевской области на противопехотной мине подорвались двое местных жителей. Один из пострадавших доставлен в местную больницу.

17 апреля в Херсонской области в поле тракторист во время посевных работ подорвался на российской мине. Происшествие случилось в поле между селами Трифоновка и Борозенское. Во время выполнения работ тракторист наткнулся на российскую взрывчатку.

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