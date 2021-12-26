Помощь оказывают водителям автобусов и пассажирам, попавшим в трудные ситуации из-за непогоды.

Львовской области сегодня, 25 декабря, спасатели дважды оказывали помощь водителям автобусов, попавших в сложные ситуации на дорогах.

Об этом сообщает на своем сайте Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"25 декабря в 16:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение, о том, что на автодороге Корчин-Дубина вблизи с. Корчин Стрыйского района в результате сложных погодных условий застрял автобус нерегулярных перевозок "МАН", и не может самостоятельно выехать и нуждается в помощи. В автобусе находятся 37 человек, из них 31 ребенок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту происшествия были направлены спасатели 24-й государственной пожарно-спасательной части г. Сколе.

Спасатели с помощью лопат расчистили снег из-под колес автобуса и при помощи Т-150 Стрыйской ДЕД автобус был вытянут, после чего он продолжил движение по своему маршруту. В результате происшествия никто не пострадал.

Для оказания помощи было привлечено 1 единицу спецтехники и 4 человека личного состава.

"В этот же день в 16:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение, о том что в с. Урич Стрыйского района в результате сложных погодных условий застрял и нуждается в помощи туристический автобус SETRA 417. В автобусе находятся 29 пассажиров, из них 3 детей и 2 водителя", - говорится в сообщении.

К месту происшествия были направлены спасатели 38-го государственного пожарно-спасательного поста части сел. Сходница.

Пожарно-спасательным отделением с помощью буксирующего троса проводилась работа по буксированию автобуса. После чего автобус продолжил движение согласно маршруту. В результате происшествия никто не пострадал. Для оказания помощи было привлечено 1 единицу спецтехники и 3 человека личного состава.

Как ранее сообщал УНИАН, вечером в Киеве прогнозируют резкое похолодание и гололед.

На длинные выходные, 25-27 декабря, синоптики прогнозируют динамичное изменение погоды в Украине.

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