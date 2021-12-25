В результате взрыва дом полностью разрушен.

Во Львовской области, в селе Ниновичи в результате взрыва газа в частном доме пострадали 5 человек.

Как сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, взрыв (предварительно газовоздушной смеси) произошел сегодня утром.

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"25 декабря в 11:50 в селе Ниновичі Червоноградского района в одноэтажном деревянном частном жилом доме произошел взрыв", - говорится в сообщении.

В результате взрыва дом полностью разрушен, пострадали 5 человек.

К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия от ГСЧС привлечено 8 человек и 2 единицы техники.

Напомним, ранее в Николаевской области произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. В результате взрыва были разрушены 4-й и 5-й этажи, травмировались трое жителей дома.

Из поврежденного подъезда эвакуированы 50 человек. По данным Нацполиции в квартире на 4 этаже возможно находится женщина, которая проживала сама.

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