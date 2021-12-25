Коммунальные службы готовятся обрабатывать территории реагентами.

Вечером в Киеве прогнозируют резкое похолодание и гололед.

По прогнозам синоптиков, температура ночью в столице упадет до 11-13 градусов мороза, сообщает пресс-служба КГГА.

В связи с резким похолоданием, вечером в Киеве прогнозируют гололед.

Коммунальные службы готовятся обрабатывать территории противогололедными средствами.

Читайте такжеСегодня в Украине станет еще холоднее, часть страны засыплет снегом (карта)Для очистки и обработки улиц в целом подготовлено 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Во дворах и межквартальных проездах будут работать около 4 тысяч работников коммунальных ЖЭКов и готовы задействовать более 150 единиц спецтехники.

Также будут работать около 80 единиц техники и работники зеленстроев, которые будут обрабатывать дорожки в парках и скверах.

Городские власти призывают водителей по возможности воздержаться от поездок собственными авто, а если избежать поездки невозможно – быть максимально осмотрительными на дорогах.

Пешеходов просят осторожно передвигаться по городу и сообщать о необработанных участках и территории в Контактный центр города Киева 15-51.

Обращаем внимание, что не только муниципальные службы, но и предприятия всех форм собственности несут ответственность за своевременное и качественное уборки локаций. Соблюдение правил благоустройства в Киеве контролируют инспекторы по благоустройству. В случае невыполнения - штраф, который может достигать для физических лиц – 340-1360 грн, для должностных лиц и предпринимателей – 850-1700 грн.

Как сообщал УНИАН, на длинные выходные, 25-27 декабря, синоптики прогнозируют динамичное изменение погоды в Украине.

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