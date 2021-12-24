Ожидается, что потепление будет очень кратковременным.

На длинные выходные, 25-27 декабря, синоптики прогнозируют динамичное изменение погоды в Украине.

Об этом говорится в свежем прогнозе Укргидрометцентра в Facebook.

"Синоптическая ситуация в Украине будет очень динамичной. Будет и потепление, и похолодание, и осадки (причем как в виде снега, так и в виде дождя!), и гололедица и порывистый ветер... Словом, погода в очередной раз решает показать нам свой капризный характер", - говорится в сообщении.

Потепление синоптики прогнозируют в субботу, 25 января:

Читайте такжеКарпаты накрыла мощная метель: видимость упала до 30 метров (фото)"Морозы отступят в большинстве областей, ведь в Украину с запада поступит более теплая воздушная масса атлантического происхождения".

Однако, ожидается, что потепление будет очень кратковременным и уже ночью 26 декабря снова стремительно похолодает.

Кроме того, как отметили в Укргидрометцентре, атмосферные фронты северного циклона QUINTINUS принесут в Украину осадки: снег, мокрый снег, дождь со снегом – в зависимости от температуры воздуха:

"Температура 25 декабря ночью от 1° тепла до 5° мороза , на востоке страны 6-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 3-8° тепла; в течение 26-27 декабря в Украине, кроме юга, ожидается снижение температуры на 4-6°".

Напомним, 24 декабря по всей Украине ожидаются опасные метеорологические явления, в связи с чем объявили I уровень опасности.

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