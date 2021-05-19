Сегодня утром в Днепровском районе Киева правоохранители нашли тело 27-летнего мужчины с 18 ножевыми ранениями и многочисленными ушибами.
Сотрудники столичной полиции открыли уголовное производство по факту умышленного убийства, сообщает пресс-служба полиции Киева в соцсети.
По данным правоохранителей, около 07:00 на спецлинию 102 позвонил местный житель и сообщил, что на улице Новаторов нашел тело мужчины без каких-либо признаков жизни.
По указанному адресу прибыли правоохранители и кинологи. При осмотре тела погибшего судебно-медицинский эксперт обнаружил на нем около 18 ножевых ранений и многочисленные ушибы.
Читайте такжеПод Одессой на железнодорожном вокзале застрелился мужчинаПравоохранители добавили, что точная причина смерти 27-летнего киевлянина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
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