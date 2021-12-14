Мать малыша обвиняет воспитателей садика и говорит, что ее сын получил ужасную травму в заведении.

В Полтаве двухлетний мальчик вернулся домой из детского сада с разрезанным языком. Ребенку наложили пять швов. Мать малыша говорит, что ее сын получил ужасную травму в садике и обвиняет в этом воспитателей.

Об этом сообщает "Полтавское телевидение".

Мать мальчика рассказала, что заметила вялость своего ребенка еще тогда, когда она забирала малыша из садика. Уже дома сын подошел к женщине и показал ей разрезанный язык. Говоря об инциденте, который произошел 10 декабря, мать не сдерживает слезы.

"Раздевала ребенка, зашли на кухню, и ребенок выдвигал язычок "мама, поцелуй, мне больно". Я просто испугалась, когда увидела тот язык, потому что это страшно было", – рассказала мама мальчика.

Она сразу позвонила воспитательнице и в скорую помощь. Ребенка забрали в больницу, там малышу наложили пять швов. Воспитательница приезжала в дом родителей мальчика в вечер, когда произошел инцидент.

Читайте такжеПэл на "тихом часе": в Одессе мальчик пожаловался на избиение в садике (видео)Мать мальчика говорит, что она даже не получила элементарных извинений, а в садике еще и обвинили ее в инциденте. Женщина хочет получить объяснение и узнать, как ее сын получил такие травмы.

Малыш находился в стационаре трое суток, сейчас его уже выписали. Врачи говорят, что травма и швы, которые накладывали на язык, не повлияют на дикцию мальчика в будущем.

По информации, которую сообщила женщина, ее сын получил травму в детском саду №34 "Журавлик". Заведующая заведения говорит, что малыш получил травму уже дома.

"Это произошло в пятницу, когда ребенок уже был дома... Внешне здоровый, ребеночек не плакал, ребеночек в садике питался. Воспитатель не может насильно заглядывать в рот. Если бы ребенок плакал, был возбужден, нервничал, сразу мы звоним родителям, сразу ведем к медикам", - заявила заведующая.

Мать ребенка обратилась в полицию. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Полтавщине в детсаду издевались над 4-летней девочкой. "Скотчем замотали руки и ноги, заклеили рот" - такие пытки терпел ребенок.

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Автор: Полина Кузенко