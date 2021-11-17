Чтобы лучше понимать состояние своего ребенка, психолог советует родителям обращать внимание на малейшие мелочи в ее поведении.

Воспитатель в садике - авторитет для детей. Если воспитатель достойный, то дети чувствуют себя безопасно.

Семейная и детская психолог Ирина Попович рассказала о том, как можно выяснить, что воспитатели плохо обращаются с детьми в садике.

Как говорится в сюжете ТСН, эксперт утверждает, что расспросить деток об обстоятельствах в садике в таком возрасте очень сложно. Лучше это делать через игру, рисование.

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"Надо применить игровые методы, арттерапию и таким образом возможно выйти на истинные чувства, истинные переживания детей. Родители даже дома могут применять такую методику: играться куклами, моделировать разные ситуации и спросить ребенка: "А у тебя как в садике?""- советует эксперт, чтобы увидеть эмоции ребенка, которые он переживает в детсаду.

Чтобы лучше понимать состояние своего ребенка, психолог советует родителям обращать внимание на малейшие мелочи в его поведении: напряженность, на сон, настроение, с которым ребенок просыпается и идет в садик.

"Даже когда мы подводим ребенка в садик и видим, как он сжимается, как он держится крепко за руку, начинает волноваться... Да, ребенок может тяжело отпускать маму, скучать по дому. Это нормально. Ребенок действительно может переживать стресс", - говорит эксперт. - "Но когда мы забираем ребенка из садика и он в хорошем настроении, много рассказывает и о воспитателях, и о своих друзьях, и о том, что он делал и чему научился, то это является хорошим индикатором. Ребенок в садике ест, спит, общается с детьми и воспитателями - это показатель того, что ребенку в садике хорошо".

Напомним, как писал УНИАН, на Полтавщине мать 4-летней Николь заявила, что девочку "наказали" за непослушание. Ребенку якобы обмотали скотчем руки и ноги и заклеили рот. Однако директор детского сада не верит в это. В садике считают, что дети могут выдумывать подобные истории. Также в эти обвинения не верят большинство родителей других воспитанников группы.

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Автор: Виктория Гордиенко