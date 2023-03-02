Предварительно эксперты видят пулевые отверстия в конечностях и в голове, но более конкретная информация будет после экспертизы.

В Бучанском районе Киевской области эксгумированы тела еще трех человек, погибших во время российской оккупации.

Об этом сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов на брифинге. Он отметил, что это захоронение сделал местный житель во время оккупации примерно 8 марта 2022 года. "Они с товарищем находили тела, которые были расстреляны, избитые, и сделали это захоронение", - рассказал Небитов.

По его словам, мужчина показал это захоронение только сейчас, потому что все это время отсутствовал в области, а вернувшись, сообщил о захоронении Национальной полиции.

Видео дня

Глава полиции Киевщины сообщил, что тела трех мужчин в плохом состоянии. "По нашей информации, один из них - местный житель 50 лет, который был расстрелян в автомобиле – дальше был пожар и его тело обгорело. Лица двух других мужчин пока не вставлены. У одного есть карандаш в кармане, а у другого - расческа и другие вещи, по которым надеемся установить этих людей", - сказал Небитов.

Он подчеркнул, что это предварительные данные, еще будут проведены судебно-медицинские экспертизы, молекулярная экспертиза, чтобы образцы ДНК поместить в базу данных. "Предварительно эксперты видят пулевые отверстия в конечностях и в голове, но более конкретная информация будет после экспертизы", - отметил Небитов.

Погибшие мирные люди на Киевщине

Глава полиции области сообщил, что вместе с этими телами на сегодня можно говорить о 1 тыс. 373 погибших гражданских на Киевщине во время оккупации. 278 человек числятся пропавшими без вести, неопознанными остаются 197 тел погибших на территории Киевской области.

Исследования показали, что из 1 тыс. 373 тел более 70 гражданских людей были убиты из оружия - автоматы, пистолеты, снайперские винтовки, а около 350 человек имеют взрывные травмы, то есть речь идет о насильственной смерти, отметил он.

Небитов добавил, что все остальные погибли "якобы естественной смертью, но всем понятно, что в тех условиях не было никакой возможности оказать им помощь".

Бучанская резня

После деоккупации Бучи весной стало известно, что российские захватнические войска убивали и пытали мирных жителей.

В городе нашли тела людей со связанными руками, а также братскую могилу с более 280 телами мирных жителей. Мир облетели снимки и видео с телами украинцев, которых убили прямо на улице.

В апреле мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что во время оккупации города российские захватчики расстреляли по меньшей мере 320 мирных людей.

Российский президент Путин позже присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде Сухопутных войск РФ, устроившей резню в Буче, наименование "гвардейская", отметив их "героизм и отвагу".

Вас также могут заинтересовать новости: