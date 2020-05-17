На Киевщине легковушка влетела в дерево, трое погибших

Две пассажирки получили травмы.

На Киевщине легковой автомобиль «ВАЗ» столкнулся с деревом, погибли три человека.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в с. Пороскотень на участке дороги Клавдиево-Гавронщина.

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В результате ДТП погибли три человека - водитель и два пассажира 1996 и 1997 годов рождения. Две пассажирки - 23 и 24 лет - получили травмы. Они направлены для госпитализации в Бородянскую центральную больницу.

Причина ДТП устанавливается.

Как сообщал УНИАН, в Днепре правоохранители задержали предполагаемого убийцу 12-летнего ребенка. Мужчину обнаружили прямо рядом с телом жертвы.