На Киевщине легковушка влетела в дерево, трое погибших
15:51, 17 мая 2020Происшествия
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Две пассажирки получили травмы.
Машину сильно раздробило / фото: kv.dsns.gov.ua
На Киевщине легковой автомобиль «ВАЗ» столкнулся с деревом, погибли три человека.
Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в с. Пороскотень на участке дороги Клавдиево-Гавронщина.
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В результате ДТП погибли три человека - водитель и два пассажира 1996 и 1997 годов рождения. Две пассажирки - 23 и 24 лет - получили травмы. Они направлены для госпитализации в Бородянскую центральную больницу.
Причина ДТП устанавливается.
Как сообщал УНИАН, в Днепре правоохранители задержали предполагаемого убийцу 12-летнего ребенка. Мужчину обнаружили прямо рядом с телом жертвы.
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