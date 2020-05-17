В Днепре нашли обнаженное тело 12-летнего мальчика, предполагаемого убийцу задержали
Правоохранители задержали предполагаемого убийцу 12-летнего ребенка. Мужчину обнаружили прямо рядом с телом жертвы.
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Как сообщается на странице патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook, почти в полночь бабушка ребенка сообщила, что ее внук около 13:00 16 мая ушел гулять и не вернулся.
Около 19:00 ребенку звонили, и он сказал, что идет домой через территорию больницы, что на улице Бехтерева (видимо, речь идет о психиатрической больнице - УНИАН). Уже в 20:00 парень не отвечал на звонки.
Полиция прибыла на территорию больницы, где обнаружила заброшенное здание. В здании был бездомный, который сообщил, что слышал детский голос и как кто-то бегал по зданию.
Недалеко от заброшенного здания правоохранители заметили самодельное жилище. В квартире был мужчина со следами крови на лице. На кровати мужчину под грудой одежды правоохранители обнаружили обнаженное тело ребенка без признаков жизни.
В сообщении сказано, что правоохранители задержали 65-летнего мужчину «с применением физической силы».