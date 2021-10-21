В результате серьезного ДТП в Киевской области есть пострадавшие.

Вблизи города Обухов Киевской области произошла авария с участием грузовика и пассажирского автобуса, есть пострадавшие.

Об этом сообщила патрульная полиция Киевской области и опубликовала фотографии с места происшествия.

В автобусе находились 17 граждан Беларуси, он двигался в направлении Киева и не предоставил преимущества в движении грузовику, в результате чего произошло столкновение, и автобус перевернулся, поделился Отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Сейчас шестеро путешественников доставлены в Обуховскую центральную районную больницу", – отмечается в сообщении.

ДТП произошло в четверг, 21 октября, около 15 часов на 51 км автодороги Киев-Знаменка.

На фото видно, что после аварии вещи пассажиров были на дороге.

Патрульная полиция предупреждает о возможном осложнении движения в направлении Кагарлыка и предлагает заблаговременно планировать свои маршруты, учитывая указанную информацию.

Ранее стало известно, что в Киеве произошел "боевик" – в Оболонском районе пьяный мужчина за рулем автокрана устроил ДТП, скрывался, а на машину залез мужчина и пытался во время движения добраться до кабины водителя. Позже авто удалось остановить.

Авторы: Тамара Отовская, Наталья Хаджи, Екатерина Присяжнюк