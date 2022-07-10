В Харьковской области подорвался в автомобиле местный "гауляйтер" Евгений Юнаков.
Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.
По его данным, инцидент произошел в поселке городского типа Великий Бурлук.
"На Харьковщине местный гауляйтер Евгений Юнаков подорвался в авто у местной администрации. Информация уточняется. Держим кулачки!" - отметил он.
Ранее председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что сейчас российскими захватническими войсками оккупировано 30% территории Харьковской области.
Напомним, ранее сообщалось, о подрыве автомобиля назначенного российскими войсками "главы военно-гражданской администрации" Чернобаевки Юрия Турулева.
Также в Херсоне взорвали автомобиль одного из самых известных местных коллаборантов, члена "Новой Руси" и партийца запрещенной политсилы "Партии Шария" Дмитрия Савлученко.
А во временно оккупированной российскими войсками Каховке Херсонской области был взорван автомобиль местной коллаборантки Ирины Махневой.