Сейчас информация уточняется.

В Харьковской области подорвался в автомобиле местный "гауляйтер" Евгений Юнаков.

Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

По его данным, инцидент произошел в поселке городского типа Великий Бурлук.

"На Харьковщине местный гауляйтер Евгений Юнаков подорвался в авто у местной администрации. Информация уточняется. Держим кулачки!" - отметил он.

Ранее председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что сейчас российскими захватническими войсками оккупировано 30% территории Харьковской области.

Напомним, ранее сообщалось, о подрыве автомобиля назначенного российскими войсками "главы военно-гражданской администрации" Чернобаевки Юрия Турулева.

Также в Херсоне взорвали автомобиль одного из самых известных местных коллаборантов, члена "Новой Руси" и партийца запрещенной политсилы "Партии Шария" Дмитрия Савлученко.

А во временно оккупированной российскими войсками Каховке Херсонской области был взорван автомобиль местной коллаборантки Ирины Махневой.

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