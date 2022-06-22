Местные Telegram-каналы пишут о подрыве автомобиля гауляйтера.

Подорван автомобиль назначенного российскими войсками "главы военно-гражданской администрации" Чернобаевки Юрия Турулева.

Об этом сообщает кремлевский ресурс РИА Новости.

Пропагандисты утверждают, что на жизнь Турулева "было совершено покушение".

На пути движения его автомобиля сработала мина направленного действия. российские СМИ опубликовали видео с места происшествия, на котором отсняли степень повреждения транспорта оккупанта.

Россияне утверждают, что у Турулев легкие ранения. Его самого к съемкам не привлекали.

Местные Telegram-каналы пишут о подрыве автомобиля гауляйтера.

Турулев до полномасштабного вторжения РФ работал руководителем местной автостанции. После оккупации Россией Херсонской области перешел на сторону врага.

Ранее Турулеву сообщили о подозрении в коллаборационизме. В сотрудничестве с оккупантами он занимался преследованиями местных жителей и незаконно распоряжался коммунальным имуществом.

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