Сейчас временно оккупированной остается 30% территории Харьковской области.

Люди, которые находятся на временно оккупированных территориях области, ждут освобождения.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире информационного телемарафона.

"Как показывает эвакуация населения, которая проходит с временно оккупированных территорий, люди наши очень ждут освобождения. Находиться на этих территориях все труднее. Например, город Балаклея, там оккупанты ввели очень строгие ограничения, понимая что растет людское недовольство теми новыми правилами, которые там вводит враг опасаясь митингов и демаршей со стороны населения",- пояснил Синєгубов.

Председатель Харьковской ОВА проинформировал, что пока остается временно оккупированной лишь 30% Харьковской области.

"Почему я говорю только, потому что нам есть с чем сравнивать. Февраль, март этого года показал нам, что наши военные могут освобождать наши территории, освобождать наши населенные пункты. Мы действительно ждем эффективных военных операций, чтобы освобождать наши территории", - подчеркнул Синегубов.

Председатель Харьковской ОВА отметил, что новейшее вооружение, которое поставляется в Украину и бьет на существенные расстояния, уже повлияло на ход событий на Харьковском направлении.

"Несколько дней назад в очередной раз уничтожены склады с боеприпасами на Изюмском направлении, враг соответственно лишился значительного запаса и должен снова налаживать логистику для того, чтобы пополнить свои резервы. И это конечно влияет на общую обстановку которую мы имеем по области в целом. Потому что враг у нас растянут от севера, северо-восточной части вплоть до Изюмского направления. Если наши военные сработали хотя бы на одном из них, это чувствуется и на других. Несмотря на ракетные удары по городу Харькову, нам есть с чем сравнивать. Благодаря нашим военным, мы можем сказать, что у нас относительно спокойно", - акцентировал Синєгубов.

Кроме того, он сообщил подробности сегодняшнего ракетного удара по жилому району Харькова и уточнил количество пострадавших.

"Сегодня в 10 часов утра был нанесен ракетный удар по исторической части города Харькова. Фактически разрушен двухэтажный дом, по состоянию на сейчас в больницы доставлены 3 человека. Одна из них, 12 летняя девочка. Сейчас состояние пострадавших стабильное", - сказал Синегубов.

Он добавил, что такие ракетные удары свидетельствуют о том, что на улицах города без необходимости находиться опасно.

Как сообщал УНИАН, утром 9 июля оккупанты нанесли удар по одному из жилых районов Харькова. Предварительно сообщалось, что в результате вражеского удара по Харькову легкие ранения получили четыре человека.

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