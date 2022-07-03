Известно, что в результате подрыва погибли три моряка ЧФ РФ.

У побережья Мариуполя на днях подорвался на мине российский десантный катер "Акула".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Так, 30 июня появилась информация о "самоликвидации" российского катера. Сейчас же появилось подтверждение - десантная "Акула" действительно подорвалась. Также уже известно, что вместе с катером "на концерт к Кобзону" отправились российские моряки.

"Наконец получили подтверждение, что действительно 30 июня в акватории Мариуполя подорвался на мине российский десантный катер проекта 1176 "Акула" черноморского флота Д-106. Три моряка уже поют вместе с Кобзоном песни для рыб", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в морской зоне Украины оккупанты "разбросали" до 600 мин, которые дрейфуют в акватории Черного моря.

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