Сама коллаборантка не пострадала / Скриншот

Во временно оккупированной русскими войсками Каховке Херсонской области подорван автомобиль местной коллаборантки Ирины Махневой. 

Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.

После прихода противника женщина перешла на сторону оккупантов и при российской "администрации" занималась вопросами "образования и культуры".

Российские СМИ пишут, что сама коллаборантка не пострадала, так как не успела сесть в машину.

Как писал УНИАН, ранее был взорван в салоне авто другой предатель, один из самых известных коллаборантов Херсона Дмитрий Савлученко. Неизвестно, была ли это работа партизанов, или криминальные разборки.

Ранее стало известно о подрыве нардепа-предателя от "Слуги народа" Алексея Ковалева в Херсонской области.

22 июня на мине направленного действия подорвался транспорт назначенного российскими войсками "главы военно-гражданской администрации" Чернобаевки Юрия Турулева.

Как отмечали накануне эксперты из Института изучения войны, украинские партизаны не дают российским оккупантам закрепиться на захваченных территориях. 

В Херсоне и области активно действуют украинские партизаны, которые регулярно показывают оккупантам, что вскоре ВСУ вынудят из бежать либо попросту уничтожат. 

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