В Херсоне и области активно действуют украинские партизаны, которые регулярно показывают оккупантам, что вскоре ВСУ вынудят из бежать либо попросту уничтожат.

Во временно оккупированной русскими войсками Каховке Херсонской области подорван автомобиль местной коллаборантки Ирины Махневой.

Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.

После прихода противника женщина перешла на сторону оккупантов и при российской "администрации" занималась вопросами "образования и культуры".

Российские СМИ пишут, что сама коллаборантка не пострадала, так как не успела сесть в машину.

Как писал УНИАН, ранее был взорван в салоне авто другой предатель, один из самых известных коллаборантов Херсона Дмитрий Савлученко. Неизвестно, была ли это работа партизанов, или криминальные разборки.

Ранее стало известно о подрыве нардепа-предателя от "Слуги народа" Алексея Ковалева в Херсонской области.

22 июня на мине направленного действия подорвался транспорт назначенного российскими войсками "главы военно-гражданской администрации" Чернобаевки Юрия Турулева.

Как отмечали накануне эксперты из Института изучения войны, украинские партизаны не дают российским оккупантам закрепиться на захваченных территориях.

В Херсоне и области активно действуют украинские партизаны, которые регулярно показывают оккупантам, что вскоре ВСУ вынудят из бежать либо попросту уничтожат.

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