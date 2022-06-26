Во временно оккупированной русскими войсками Каховке Херсонской области подорван автомобиль местной коллаборантки Ирины Махневой.
Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.
После прихода противника женщина перешла на сторону оккупантов и при российской "администрации" занималась вопросами "образования и культуры".
Российские СМИ пишут, что сама коллаборантка не пострадала, так как не успела сесть в машину.
Как писал УНИАН, ранее был взорван в салоне авто другой предатель, один из самых известных коллаборантов Херсона Дмитрий Савлученко. Неизвестно, была ли это работа партизанов, или криминальные разборки.
Ранее стало известно о подрыве нардепа-предателя от "Слуги народа" Алексея Ковалева в Херсонской области.
22 июня на мине направленного действия подорвался транспорт назначенного российскими войсками "главы военно-гражданской администрации" Чернобаевки Юрия Турулева.
Как отмечали накануне эксперты из Института изучения войны, украинские партизаны не дают российским оккупантам закрепиться на захваченных территориях.
В Херсоне и области активно действуют украинские партизаны, которые регулярно показывают оккупантам, что вскоре ВСУ вынудят из бежать либо попросту уничтожат.