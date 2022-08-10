Тело жертвы россиян найдено в Малой Рогани.

В Харьковской области найдено тело неизвестного мужчины со связанными за спиной руками, который погиб во время российской оккупации.

Об этом сообщил в Facebook начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Он отметил, что полиция продолжает документировать страшные преступления российских убийц.

"Сегодня в Малой Рогани изъяли остатки тела неизвестного мужчины. У него были связаны руки за спиной. По данным следователей, он погиб в период с 24 февраля по 28 марта. Время оккупации этого района", - рассказал Тимошко.

Он подчеркнул, что ни одно преступление "одичавших российских оккупантов не останется безнаказанным".

Как сообщал УНИАН, 25 марта ВСУ полностью освободили и зачистили Малую Рогань Харьковской области от российских оккупантов. После этого местные жители начали активные работы по ликвидации последствий оккупации. Они разгребали завалы и даже начали отстраивать собственные дома.

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