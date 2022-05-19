Местные жители уже пытаются разгребать завалы и даже отстраивать собственные дома.

В Харьковской области, из которой день за днем украинские защитники выбивают армию РФ, уже ведутся активные работы по ликвидации последствий российской оккупации.

Фотокорреспондент УНИАН побывал на Харьковщине и подготовил свежий репортаж из освобожденного села Малая Рогань.

Местные жители уже пытаются разгребать завалы и даже отстраивать собственные дома.

Тем временем украинские военные и полицейские с помощью иностранных следователей проводят эксгумацию трупов российских солдат.

На улицах и близ села всюду лежит сожженная вражеская техника.

Как сообщал УНИАН, украинские военные освободили деревню Малая Рогань от российских оккупационных войск еще 25 марта 2022 года. Впрочем, на территории Харьковской области активные боевые действий ведутся до сих пор, что мешает восстановительным работам.

Тем временем украинские военные постепенно отдесняют оккупантов с Харьковщины. Всего на Харьковском направлении с 5 мая от российских оккупантов освобождены уже 23 населенных пункта.

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