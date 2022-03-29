Покидая территорию, оккупанты убивали мирных жителей Малой Рогани, расстреливая в висок.

В Харьковской области командир 92-й отдельной механизированной бригады и военнослужащие харьковского гарнизона под руководством генерала "Марселя" первыми проверили освобожденное от российских оккупантов село Мала Рогань.

Было установлено, что дорога от Харькова до Чугуева полностью освобождена от оккупантов. Также установлено, что враги взорвали мост от Чугуева до села Башкировка Харьковской области.

Кроме того, были выявлены новые преступления против гражданского населения, совершенные оккупационными войсками. Сообщается, что покидая территорию, оккупанты убивали мирных жителей, расстреливая в висок.

Как сообщал УНИАН, 28 марта за сутки оккупанты обстреляли Харьковщину почти 60 раз. Тогда же стало известно, что Малая Рогань полностью находится под контролем украинских войск и "зачищена" от оккупантов, как и Ольховка. Освобождена от врага Гусаровка возле Балаклеи. Ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в Изюме.

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