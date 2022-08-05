Тело обнаружили на Житомирской трассе близ села Березовка, он погиб в конце февраля – начале марта.

На Киевщине в техническом колодце нашли тело погибшего во время оккупации мужчины.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в своем Telegram-канале.

"4 августа работник дорожной службы сообщил нам, что на Житомирской трассе вблизи села Березовка нашел труп мужчины. Тело было в заполненном водой люке на обочине Житомирской трассы", - отметил он.

По словам Небитова, после того, как спасатели достали погибшего, полицейские осмотрели тело и установили, что мужчина погиб в конце февраля – начале марта.

Глава полиции Киевщины обнародовал приметы погибшего: темные волосы, был одет в зимнюю одежду черного цвета, брюки, куртку и кофту, черную обувь.

Он призвал граждан, владеющих информацией о погибшем, сообщать об этом на спецлинию "102".

Как писал УНИАН, ранее Андрей Небытов назвал количество мирных жителей, которые были убитые военными РФ в Киевской области.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мелитополе нашли тело изнасилованной 13-летней девочки, которая исчезла почти месяц назад. Родные ребенка подозревают в убийстве российских оккупантов.

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