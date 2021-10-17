Предположительно, людей похитила одна из местных банд.

В столице Гаити Порт-о-Пренсе были похищены христианские миссионеры из США.

Об этом сообщает The New York Times.

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По информации представителей Службы безопасности Гаити на данный момент известно о похищении 17 миссионеров, также есть информация о том, что в списке пропавших есть дети миссионеров и другие члены их семей.

По предварительной информации, миссионеров похитили из автобуса, который направлялся в аэропорт из детского приюта. Нападение произошло на остановке. Предположительно, людей похитила одна из местных банд.

Убийство президента Гаити:

В ночь на 7 июля 2021 года в собственной резиденции убили президента Гаити Жовенеля Моиза. В него выстрелили по меньшей мере 12 раз. Первая леди Мартин Моиз была ранена и доставлена в больницу в США.

Министр обороны Колумбии Диего Молано Апонте сказал, что к убийству причастны бывшие колумбийские военные.

В ходе расследования задержали 15 колумбийцев и двух граждан США гаитянского происхождения.

Автор: Елена Коваленко