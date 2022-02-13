Для помощи людям вызвали спасателей.

В Черкасской области в Золотоношском районе, недалеко от села Москаленки, в акватории реки Днепр откололась льдина, на которой были около 200 рыбаков.

Об этом рассказали в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Просьба о помощи поступила на линию "101" 12 февраля в 10:15. В службу спасения позвонил рыбак и рассказал, что происшествие случилось на траверсе насосной станции, а льдина уже дрейфует в направлении Полтавской области.

"Для спасения людей на место происшествия направили отделение спасательных водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения, водный патруль полиции, дежурный караул 6-го государственного пожарно-спасательного поста 8-й государственной пожарно-спасательной части, дежурную смену оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС в Черкасской области", - говорится в сообщении ГСЧС.

По состоянию на 11:15 двум рыболовецким баркасам удалось вернуть на берег около 70 человек. Еще около 100 человек добрались до берега самостоятельно.

"Пострадавших нет, к медицинским работникам обращений за помощью не было. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз подчеркивает: выходить на лед при неустойчивой морозной температуре запрещено", - отметили спасатели.

Ранее УНИАН писал, как житель Днепропетровщины нырнул в прорубь и ушел под лед. Его тело подняли на поверхность на следующий день. Свою смерть мужчина снял на видео.

А под Николаевом мужчина провалился под лед и чудом выжил после 40 минут в ледяной воде.

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